Van Riessen gaat strijden om EK-brons na uitschakeling in halve finales sprint

Laurine van Riessen is er niet in geslaagd de finale van het onderdeel sprint te bereiken bij de Europese kampioenschappen. Op de baan in München kwam ze net te kort tegen Emma Hinze, de regerend wereldkampioene.

Van Riessen probeerde het in de eerste race van de best-of-three van kop af aan. Ze trok er een lange sprint uit en bleef de 24-jarige Duitse lange tijd voor. Hinze had op de slotmeters echter nog wat meer over dan de 35-jarige Van Riessen en passeerde de Nederlandse net voor de finishstreep.

In de tweede race nam Hinze het initiatief. Ze voerde het tempo snel op en liet Van Riessen geen kans haar nog te passeren.