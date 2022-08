Vanavond op tv: De verbeterde coronaprik komt eraan • Wie schrijft er nog brieven?

Maar willen mensen nog wel een nieuwe coronavaccinatie? Op dit moment is de vaccinatiegraad onder mensen die in aanmerking komen voor een herhaalprik namelijk 50 procent.

Vanaf half september wordt stapsgewijs iedereen van 12 jaar en ouder weer opgeroepen voor een herhaalprik tegen corona. Het kabinet houdt rekening met een nieuwe coronagolf in het najaar, en volgens minister Kuipers van Volksgezondheid is zo'n booster nodig "om de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte op peil te houden."

'Meevallersheffing' voor binnenlopende energiebedrijven

Er is al een tijd discussie over in ons land: de zogenaamde 'windfall tax', een tijdelijke of eenmalige extra heffing voor bedrijven die profiteren van de stijgende energieprijzen. Onder meer in Engeland, Griekenland en Italië is die al ingevoerd. Wat heeft het die landen gebracht?

Het Nederlandse kabinet zag er in juli nog vanaf. Econoom Mathijs Bouman is in studio om te vertellen hoe zo'n heffing precies werkt, en wat de voor- en tegenargumenten zijn.