Wekdienst 10/9: Debat over kinderen Lesbos • Kardinaal Simonis begraven

Goedemorgen! In Utrecht vindt vandaag de begrafenis van kardinaal Simonis plaats. En in Den Haag debatteert de Kamer over het lot van de vluchtelingenkinderen op Lesbos.

Vandaag zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Er staat niet veel wind en het wordt 18 tot 20 graden. Ook morgen en in het weekend is het vrijwel droog met geregeld zon. De middagtemperatuur ligt vrijdag en zondag iets boven de 20 graden, zaterdag is het wat frisser.

Wat heb je gemist?

70 procent van de ondervraagde IC-verpleegkundigen zegt in een peiling van beroepsvereniging V&VN niet te zijn betrokken bij opschalingsplannen. Dat is echter wel afgesproken.

Naast meer waardering, betere arbeidsvoorwaarden en loopbaanperspectief was medezeggenschap één van de toegezegde voorwaarden bij plannen hoe IC's structureel meer capaciteit kunnen creëren. Bij maar één op de vijf IC-afdeling maakt een verpleger nu echter deel uit van het beleidsteam.

Rowan Marijnissen, voorzitter van V&VN-afdeling IC-verpleegkundigen: "Veel collega's zijn moe en missen de waardering. Dat demotiveert en daar maak ik me grote zorgen over."

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Heel even zaten de zusters uit Oosterhout met de handen in het haar. Op hun eigen Brabantse wijngaard maakten ze zoveel wijn, dat ze met duizenden flessen bleven zitten. Een paar jaar geleden maakten de zusters de eerste flessen. Het was een daverend succes, reden om de productie op te voeren. De wijngaard van het vrouwenconvent produceerde maar liefst 55.000 flessen voor de verkoop aan horeca en bedrijven als KLM.

Maar door de coronacrisis kochten die afnemers dit jaar veel minder wijn in. De zusters bleven achter met 20.000 flessen. Via via lijkt het ze nu toch te lukken alle wijn te verkopen, aan consumenten voor wie de wijn normaal niet te koop is.