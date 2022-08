Lichamen Roebizjne opgegraven voor waardige begrafenis

In de Oekraïense stad Roebizjne zijn mensen bezig met het opgraven van inwoners die tijdens gevechten in de stad zijn omgekomen. De lichamen worden in doodskisten gelegd en herbegraven op kerkhoven, iets wat tot nu toe niet mogelijk was vanwege de hevige gevechten in het gebied.

Roebizjne ligt in de oostelijke regio Loegansk, die sinds begin juli onder controle van de Russen staat. Voor de oorlog woonden er ongeveer 50.000 mensen.

De mensen die tijdens de gevechten zijn gesneuveld, zijn vaak snel in ondiepe graven gelegd in bijvoorbeeld achtertuinen en grasvelden. Een van de slachtoffers in zo'n onofficieel graf is de moeder van de 48-jarige Lilia Aj-Talatini.

Toen de Russische aanval in maart begon, kostte het Aj-Talatini tien dagen om het appartement van haar ouders te bereiken. Toen de vrouw eenmaal aankwam, lag haar moeder op sterven. "Haar handen waren blauw geworden, haar huis was grauw en ze had kringen onder haar ogen", zegt ze tegen persbureau Reuters.

Nadat haar moeder was overleden, was het niet mogelijk om haar lichaam naar het kerkhof te brengen. Aj-Talatini en haar man hadden bovendien geen spades, waardoor een graf graven ook onmogelijk was. Uiteindelijk heeft het echtpaar het lichaam naar een kuil gebracht, terwijl er om hen heen nog hevig gevochten werd. Aj-Talatini's moeder wordt nu alsnog begraven op het kerkhof.