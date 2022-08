Spaanse dief steelt rugzak, gaat viral en wordt opgepakt

Maar linksachter de geïnterviewde man is ook te zien hoe een andere toerist een zwarte rugzak achterlaat en kort wegloopt. Een paar seconden later komt van de rechterkant een man aangelopen die zonder aarzelen de rugzak steelt.

De roof werd zaterdagmiddag gefilmd door de Spaanse omroep TVE. Te zien is dat ze op het strand Sant Miquel een bezoeker interviewen, die uitgebreid spreekt over het strand en de temperatuur van het zeewater. "Het strand is mooi en schoon en het water is fris", zegt de man.

Op het strand van Barcelona is een dief aangehouden die in het zicht van een televisieploeg een rugzak stal. De beelden werden online veel gedeeld, waardoor de lokale politie de dief kon opsporen. Hij werd gisteren opgepakt.

Journalist vraagt net over het strand van Barcelona, de temperatuur van het water, etc. Intussen wordt een rugzak geroofd. https://t.co/IzU80vxbSd

De toerist keert snel terug en vraagt zich hardop af waar zijn tas is gebleven. Hij wordt gerustgesteld door een meisje met een surfplank, dat in de gaten heeft dat de hele gebeurtenis is gefilmd. Opmerkelijk is dat de filmploeg en geïnterviewde badgast aanvankelijk doorgaan met het gesprek alsof er niets gebeurt.

Tweehonderd diefstallen per dag

De meeste berovingen in Spanje vinden plaats in Barcelona, ongeveer 200 per dag. Met name in het gebied rond de wereldberoemde Ramblas en op de stranden worden toeristen bestolen.