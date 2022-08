Servicepunt Rode Kruis Ter Apel voorlopig dicht na vechtpartij

Het Rode Kruis heeft het servicepunt bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel per direct gesloten. Aanleiding is de vechtpartij tussen asielzoekers gisteren, buiten voor de poort. Volgens de noodhulporganisatie is de sluiting tijdelijk.

"We doen daar zinvol werk, maar voor ons staat voorop dat onze vrijwilligers veilig hun werk kunnen doen. We zijn nu met het COA en de politie in overleg over hoe het nu verder moet", zegt een woordvoerder bij RTV Noord. "We hopen wel zo snel mogelijk weer open te kunnen."

Het servicepunt werd begin deze maand opgezet. Het is bedoeld voor asielzoekers die buiten voor de poort moeten wachten zolang ze niet terechtkunnen in het aanmeldcentrum voor hun eerste registratie.

150 vragen per dag

Dagelijks beantwoordt het Rode Kruis ruim 150 vragen. Die zijn van allerlei aard, zegt de woordvoerder. "Het kan van alles zijn: bijvoorbeeld mensen die vragen om een flesje water, een contactpunt voor een telefoonoplader of een blaarpleister."

Bij het aanmeldcentrum is het al maandenlang overvol. Er is daardoor geregeld geen opvangplek voor mensen die hun aanmeldprocedure moeten doorlopen. Ook vannacht moesten mensen buiten slapen.

In deze video wordt uitgelegd waarom het al maanden chaos is bij het aanmeldcentrum: