EK-brons voor marathonsensatie Brinkman: 'Blij dat ik er nog iets uit kon duwen'

Het sprookje van Nienke Brinkman op de marathon duurt voort. De 28-jarige duuratlete liep maandag in München bij haar eerste internationale titeltoernooi op 'haar laatste benen' naar brons. "Ik ben echt blij dat ik er nog iets uit kon duwen", reageerde ze na het slopende gevecht om het brons met de Duitse Miriam Dattke. De Europese titel in München ging naar de Poolse Aleksandra Lisowska (2.28.36), zilver was voor Matea Parlov Kostro (2.28.42) uit Kroatië. Brinkman streed tot de laatste meter om een medaille. Lisowska had op twee kilometer van de streep de aanval ingezet. Brinkman, Dattke en Kostro streden op korte afstand om zilver en brons. De Kroatische bleek de beste van de rest. Eerste Nederlandse vrouw Met pijn in haar benen bleef Brinkman met 2.28.52 de Duitse Dattke nipt voor. Het verschil was centimeters. Het is de eerste EK-medaille voor een Nederlandse vrouw op de marathon.

De 28-jarige atlete strijdt in München lang mee om de titel, maar slaagt er in de slotfase nog net in brons veilig te stellen. - NOS

Naast Brinkman kwamen in München voor Nederland ook Jill Holterman, Ruth van der Meijden en Bo Ummels in actie. Holterman bereikte als 21ste de finish in 2.31.22. Bo Ummels, die al vroeg ver achterop raakte, finishte als 52ste en laatste in 3.00.56. Ruth van der Meijden staakte de strijd. Brinkman verbaast de marathonwereld al langer. De EK-race was pas haar derde officiële marathon. In het voorjaar liep ze in Rotterdam een Nederlands record met 2.22.51. Vorig jaar bij haar debuut op de marathon in Valencia klokte Brinkman al een verrassende tijd van 2.26.34. Dat was toen de derde Nederlandse tijd ooit gelopen en goed voor plaatsing voor de EK en WK. En dat voor iemand die na de uitbraak van de coronapandemie met lopen begon en eigenlijk pas een jaar serieus met de sport bezig is.

