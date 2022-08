Roglic fit voor Vuelta: 'Groot respect hoe hij zich heeft weten klaar te stomen'

Primoz Roglic is door zijn ploeg Jumbo-Visma fit genoeg bevonden om vrijdag te starten in de Vuelta. De Sloveense wielrenner (32) verliet de Tour de France een maand geleden nog met een flinke schouderblessure.

🇪🇸 #LaVuelta22 ¡𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬!🔴 Happy to start a Grand Tour in our home country!🇳🇱 Our team for @lavuelta ⤵️ pic.twitter.com/6A8zmowjRs

"De Nederlandse start maakt het voor ons heel bijzonder. We kijken ernaar uit om ons vanaf aanstaande vrijdag voor eigen publiek te laten zien", vervolgt Zeeman. "We hebben een goed en uitgebalanceerd team aan de start dat Primoz op alle vlakken optimaal kan ondersteunen."

Met Sam Oomen, Robert Gesink en Mike Teunissen zitten er drie Nederlanders in de ploeg. Koen Bouwman ontbreekt tot grote teleurstelling van Zeeman door een blessure. "We hadden hem graag in de Vuelta gezien in de geweldige vorm die hij tijdens de laatste Giro liet zien."

Bij INEOS-Grenadiers is er in de selectie een plek ingeruimd voor Dylan van Baarle, die in dienst rijdt van kopman Richard Carapaz.