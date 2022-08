Noorse brug ingestort, twee bestuurders gered

In het zuiden van Noorwegen is vanochtend een houten brug ingestort. Een auto die op dat moment over de brug reed, raakte te water. Een vrachtwagen kwam in vrijwel verticale positie op een ingestort deel van de brug te staan.

Hulpdiensten wisten de vrachtwagenchauffeur met een helikopter van de ingestorte brug af te tillen. De automobilist die met zijn voertuig in het water terechtkwam, wist zelf uit de auto te komen.

Volgens de politie maken de bestuurders het naar omstandigheden goed.

'Relatief nieuwe brug'

De 150 meter lange brug loopt over de rivier de Gudbrandsdalslaagen naar het plaatsje Tretten. De houten brug werd in 2012 geopend en is volgens de Noorse Automobiel Federatie vorig jaar nog geïnspecteerd. De organisatie maakt zich nu zorgen over soortgelijke bruggen in het land.

De burgemeester van de regio is met stomheid geslagen. "Het is catastrofaal en totaal onwerkelijk", zegt Jon Halvor Midtmageli tegen de Noorse krant Dagbladet. "Het is een relatief nieuwe brug."

Volgens de burgemeester is de brug compleet verwoest. De oorzaak moet nog worden onderzocht.