Man (21) opgepakt na plofkraak op juwelier in Oud-Beijerland

De politie heeft in Oud-Beijerland een 21-jarige man opgepakt die mogelijk betrokken was bij een plofkraak op een juwelier vannacht. Hij vluchtte na de kraak op een scooter en werd niet veel later aangehouden.

Volgens Michel Bijland, de eigenaar van de zaak, is het bekende van de politie. Hij denkt dat de 21-jarige afgelopen maart bij zijn winkel heeft ingebroken, zegt hij bij de regionale omroep Rijnmond. Hij trekt die conclusie na het zien van eigen bewakingsbeelden.

Door de klap ligt de gevel aan diggelen en is het een ravage in de winkel. "Ik ben hiervan nog niet bijgekomen", zegt Bijland terwijl hij de scherven en gevallen ringen opveegt. "Wat moet ik erop zeggen?"

Ruiten gesneuveld

Ook ruiten van omliggende panden sneuvelden door de knal. "Ik schrok me dood", zegt een buurtbewoner bij de regionale omroep. "Ik keek naar buiten en zag de dader uit de winkel lopen en toen wegrijden op een scooter."

Of en wat er precies is buitgemaakt na de plofkraak, is nog onduidelijk. De politie heeft ook een deel van de Oostdijk in Oud-Beijerland afgesloten. Mogelijk is daar iets op straat gevonden.