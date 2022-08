Game of Thrones-prequel bijna op tv: 'Ik hoop dat ik blijf leven'

Geen Jon Snow, Tyrion of koningin Cersei meer, maar wel paleisintriges, lust, geweld - en draken. Veel meer draken. Over een week start House of the Dragon, de langverwachte prequel van Game of Thrones. De HBO-serie moet een hernieuwde kennismaking worden met het continent Westeros, na het dramatisch slecht ontvangen laatste seizoen van de originele serie. Showrunner Ryan Condal, die als creatief hoofd de leiding heeft over de tv-serie, wil vooral zijn eigen verhaal vertellen, zei hij afgelopen donderdag tegen de NOS bij de Europese première in Amsterdam. "Je moet nooit in het defensief beginnen als je iets creëert. We willen iets maken wat mensen willen zien en dat recht doet aan de originele serie, maar ook een nieuw verhaal vertelt. Als het oude wijn in nieuwe zakken is, heeft men dat door."

De tv-serie Game of Thrones volgde van 2011 tot 2019 de strijd om de macht op het fictieve Westeros, uit de boeken van schrijver George R.R. Martin. De serie, geroemd om zijn sterke karakters en onverwachte plotwendingen, won 57 Emmy's, al waren fans teleurgesteld over het laatste seizoen, dat afgeraffeld aanvoelde.

"Je moet het achter je laten", beaamt ook acteur Steve Toussaint. "Fans hadden hun mening over hoe de andere show eindigde, maar wij kunnen alleen ons eigen werk doen. En dan mag iedereen zijn eigen mening erover hebben, al hoop ik natuurlijk dat men het geslaagd vindt." Condal was al fan van de boeken, actrices Alcock en Carey laten zich verrassen:

Actrices die in de Game of Thrones-prequel jonge prinsessen spelen weten zelf niet hoe het verhaal afloopt. Ze kregen alleen het script voor hun rol en niet van de hele film. - NOS

House of the Dragon vertelt de familiestrijd die losbreekt als een duidelijke opvolger ontbreekt voor koning Viserys I, gespeeld door Paddy Considine, bekend uit Peaky Blinders. Zijn broer Daemon (Matt Smith uit The Crown) geldt als troonpretendent, maar tegen de gebruiken in kiest de koning zijn dochter en begint een bloedige burgeroorlog. "Ze zet vraagtekens bij de structuren waarin ze is opgegroeid, waarin ze blind de macht van de mannen accepteerde", zegt actrice Emma D'Arcy over haar rol als kroonprinses. "Ze is erg goed in het manipuleren van mannen, wat een basisvaardigheid is als je de macht wilt houden." "De relaties kunnen snel veranderen", vult Emily Carey aan, jeugdvriendin van de prinses in de serie. "In het begin zijn het hartsvriendinnen, maar die relatie wordt tot het uiterste gedreven door de keuzes van mannen om hen heen." Door die intieme relaties en het onafwendbare verraad ervan staat er in deze serie meer op het spel, meent Toussaint. "Het is al wat om als Stark tegen een Lannister te vechten, maar heel iets anders om als de ene tak van de familie tegen de andere te vechten. Dat brengt nog meer ellende."

Wat misschien helpt de oude serie te vergeten is dat House of the Dragon radicaal breekt met de bekende verhaallijnen, doordat het zich ruim anderhalve eeuw eerder afspeelt. Zo speelt Toussaint de tot nu toe nauwelijks bekende zeevaarder Corlys Velaryon. "Dat betekent dat je iets kunt maken zonder dat er al verwachtingen zijn. Als iemand het liefdeskind van Jon Snow en Daenerys Targaryen had gespeeld, dan zou dat verwachtingen hebben gewekt omdat we de ouders kennen. Maar nu is het een onbeschreven blad." Voor Condal voegt de nieuwe serie desalniettemin wel wat toe aan de oude, omdat het de Targaryen-dynastie toont op het hoogtepunt van zijn macht. "Het is alsof koning Arthur nog aan de Ronde Tafel zit in Camelot. Dat resoneert door in Game of Thrones: dit is de grootsheid die Daenerys probeerde terug te winnen." Sterke vrouwen Voorzichtig wordt de nieuwe kroonprinses Rhaenyra al vergeleken met dat hoofdpersonage uit de vorige serie. Geen belediging, vindt actrice Milly Alcock, die de koningsdochter in haar jongere jaren speelt. "Wie wil er niet met Emilia Clarke worden vergeleken?", lacht ze. "Het zijn twee sterke vrouwen, die allebei achtergesteld worden door opvattingen die men over hen heeft." Ze heeft zich nog niet verdiept in hoe haar verhaallijn zich ontwikkelt als D'Arcy de rol van de volwassen prinses overneemt. "We kregen geen scripts waar we niet in meespelen, dus ik tast volledig in het duister. Ik ben heel benieuwd om te zien hoe het afloopt."