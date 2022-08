Japan herdenkt capitulatie WO II zonder excuses, kritiek over tempelbezoek

Bij de Japanse herdenking van de capitulatie in de Tweede Wereldoorlog, vandaag 77 jaar geleden, zijn excuses uitgebleven aan de slachtoffers van de Japanse agressie in de oorlog.

In een sobere ceremonie zei premier Kishida dat Japan "zal vasthouden aan het besluit om de tragedie van de oorlog nooit te herhalen".

Hiermee volgde hij het voorbeeld van de vermoorde oud-leider Shinzo Abe, die vanaf 2013 stopte met het erkennen van de Japanse oorlogsmisdaden of met het verontschuldigen in zijn toespraken op 15 augustus. Daarmee schrapte hij een traditie die in 1995 was begonnen.

Kishida's toespraak ging grotendeels over de geleden schade op eigen bodem, zoals de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki en de bloedige gevechten op Okinawa. Hij zei ook dat de vrede en welvaart in Japan te danken zijn aan het lijden en de offers van degenen die in de oorlog zijn omgekomen.