Zeeuw laat paarden loslopen door centrum, tot ongenoegen van gemeente

In het Zeeuwse Colijnsplaat is het al jaren een vertrouwd gezicht: Marinus van Damme die zijn paarden los laat lopen door het dorp. Niet iedereen is daar blij mee en ook de gemeente ziet het liever anders.

Van Damme loopt al een jaar of zes met zijn paarden Norbert en Mandy door het dorp. Hij haalt ze op uit hun weitje, doet ze een halster om en gaat met ze op stap. De paarden lopen en hij fietst mee. Dwars door de Voorstraat, langs de winkels en de terrassen.

"Een hele dag in de wei staan, is natuurlijk niet leuk", zegt de paardenliefhebber bij Omroep Zeeland. "Vaak zitten we hier op een bankje te kletsen en staan de paarden daar gewoon los. En als ze het beu zijn, gaan we naar huis. Als Norbert het wil, dan gaan we. Hij bepaalt."

Meerijden mag

Mandy en Norbert krijgen onderweg knuffels van voorbijgangers, soms vraagt iemand of hij mee mag rijden op de rug van een paard. En dat mag altijd.

Enige tijd geleden stoorden boa's zich aan de gewoonte en kreeg Van Damme meerdere aanmaningen van de gemeente Noord-Beveland. Zijn paarden mogen "vanwege de verkeersveiligheid" niet los door de gemeente lopen. "Het blijven immers dieren die impulsief kunnen reageren op prikkels uit de omgeving."

"Ik vind het onverantwoordelijk", zegt ook een voorbijganger bij de regionale omroep. "Wat als zo'n paard over iemand heen loopt over het strand? Wat als er iemand gewond raakt?" Zijn vrouw vult aan: "Het mág niet. En dat weet hij. Maar hij blijft het gewoon doen."

Steigeren

Van Damme piekert er inderdaad niet over om Mandy en Norbert aan te lijnen. "Het is juist veel gevaarlijker om ze vast te houden. Als ze dan schrikken, gaan ze de lucht in. Dan steigeren ze. Nu doen ze een paar stapjes en zijn ze weer rustig."

Het is volgens hem dan ook nooit tot ongelukken of vervelende situaties gekomen. "Mandy kan wel chagrijnig zijn", lacht Van Damme. "Als je in haar wei komt als vreemde, dan bestormt ze je. Maar hier in het dorp is ze rustig. En gebeurt er niks. Ze volgen mij gewoon."

Het is niet bekend of de gemeente Noord-Beveland van plan is vervolgstappen te ondernemen tegen de paardeneigenaar.