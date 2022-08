Toussaint pakt de draad weer op met snelste tijd in series 100 meter rugslag

Zwemster Kira Toussaint heeft bij de EK in Rome de snelste tijd neergezet in de series voor de 100 meter rugslag, door als enige onder de minuut te blijven (59,59 seconden). Ook Maaike de Waard (negende) plaatste zich voor de halve finales, Lotte Hosper viel af.

Toussaint had een dag eerder nog teleurgesteld op de 50 meter rugslag, met een vierde plaats achter onder anderen nummer drie De Waard. Een jaar geleden was Toussaint op die afstand nog de snelste tijdens de EK in Boedapest.

Bij Marrit Steenbergen staat de teller in Rome al op vier gouden medailles, op de 200 meter wisselslag jaagt ze op het volgende succes. Met 2.15,05 plaatste ze zich met de achtste tijd voor de halve finales.

Valerie van Roon en Tessa Giele gaan door naar de halve finales op de 50 meter vrije slag. Omdat er maar plek is voor twee deelnemers per land, vielen Kim Busch en Sam van Nunen af.

Finale voor estafettezwemmers

Wel was er succes voor Van Nunen met de estafettezwemmers. Samen met Stan Pijnenburg, Sean Niewold en Imani de Jong plaatste ze zich voor de finale van de 4x100 meter.

Nederland noteerde met 3.28,38 de vijfde tijd, ruim achter de topdrie en exact 2,19 seconde achter nummer een Frankrijk.