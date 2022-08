Politieke rel Australië: oud-premier Morrison ook stiekem drie keer minister

De vorige premier van Australië, Scott Morrison, heeft zichzelf in het geheim diverse ministeriële bevoegdheden gegeven. Tijdens de coronapandemie waren - zonder dat zijn eigen belangrijke kabinetsleden het wisten - sommige ministersposten dubbel bezet. Dat heeft de huidige premier Anthony Albanese bevestigd na onthullingen in een nieuw boek van twee journalisten.

In de praktijk hield dat in dat Morrison (van de Liberal Party) besluiten kon nemen die langs de zittende ministers heen gingen. Zo werd hij minister van Grondstoffen en hield hij een project tegen waarbij op zee naar gas zou worden geboord. Dat terwijl de oorspronkelijke minister Pitt (van coalitiepartner de National Party) juist vóór de boringen was.

Ook kreeg Morrison stiekem de posten van Volksgezondheid en Financiën. Toenmalig minister Mathias Cormann van Financiën - partijgenoot van Morrison - laat weten dat hij niet op de hoogte was van die constructie.

'Dit is niet zomaar een lokale voetbalclub'

Premier Albanese (Labor) haalde vanochtend uit naar de werkwijze van Morrison. "Dit zijn dingen die we belachelijk zouden maken als ze in een niet-democratisch land gebeurden." Volgens Albanese was er een soort schaduwregering actief die in het geheim aan de touwtjes trok. "Dit was centralisatie van de macht door de vorige premier. Dit is niet zomaar een lokale voetbalclub. Dit is de regering van Australië, die het volk onwetend hield over de verdeling van de ministeriële verantwoordelijkheden."

Albanese heeft nu juridisch advies gevraagd over de zaak. De woordvoerder van de gouverneur-generaal van het land, verantwoordelijk voor de beëdiging van ministers, zegt dat de gang van zaken legaal was. "Het is niet ongewoon voor ministers om ook andere posten te bekleden. Het is aan de regering zelf om daar al dan niet over te communiceren."

Volgens de woordvoerder was Morrison benoemd als extra minister van Volksgezondheid om te voorkomen dat de macht tijdens de pandemie bij één persoon kwam te liggen, in een tijd waarin de regering extra bevoegdheden kreeg om corona te bestrijden. Voor de benoeming op de andere posten is geen verklaring gegeven. Morrison zelf heeft nog niet gereageerd.