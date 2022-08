Gratis tampons en maandverband nu verplicht in Schotland

In Schotland is vanaf vandaag een wet van kracht die tampons en maandverband gratis maakt voor wie zich de producten niet kan veroorloven. Het is het eerste land ter wereld dat een dergelijke wet tegen menstruatiearmoede heeft.

In de praktijk betekent de wet dat onderwijsinstellingen en lokale overheden de menstruatieproducten gratis moeten aanbieden. Op scholen in Schotland gebeurde dat al een aantal jaar, maar de Period Products Act maakt kosteloze tampons en maandverband op meer plekken beschikbaar.

'Juist nu belangrijk'

De wet werd in 2020 aangenomen door het Schotse parlement. Sindsdien is gewerkt aan de praktische uitvoering. Volgens de BBC is er omgerekend zo'n 31 miljoen euro geïnvesteerd om de producten in openbare gebouwen aan te bieden.

De Schotse minister voor sociale rechtvaardigheid Shona Robison zegt tegen de BBC trots te zijn dat de Schotse overheid de eerste ter wereld is met een dergelijke wet. "Dit is heel belangrijk, juist nu mensen moeilijke keuzes moeten maken vanwege de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud."

Andere landen

Ook in andere landen worden tampons en maandverband met name op scholen gratis uitgedeeld. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland, Engeland, Botswana en verschillende Amerikaanse en Australische staten. Ook Kenia, dat in 2018 als eerste land ter wereld de belasting op menstruatieproducten afschafte, geeft meisjes op openbare scholen gratis maandverband.

Wereldwijd krijgen volgens de Wereldbank 500 miljoen meisjes en vrouwen met menstruatiearmoede te maken. Uit onderzoek van non-profitorganisatie Plan International blijkt dat in Nederland gemiddeld 1 op de 10 meisjes en vrouwen geen geld heeft om iedere maand tampons of maandverband te kopen. Gratis tampons of maandverband zijn in ons land echter niet op grote schaal beschikbaar.