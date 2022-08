China verbolgen om tweede bezoek VS aan Taiwan, opnieuw militaire oefeningen

Het Chinese leger zegt dat het vandaag opnieuw militaire oefeningen heeft uitgevoerd rondom Taiwan, in reactie op "politieke spelletjes" van de Verenigde Staten en Taiwan. De oefeningen volgen op een tweede bezoek in korte tijd van een Amerikaanse delegatie aan het eiland. Gisteren kwamen vijf leden van het Amerikaanse Congres aan in de Taiwanese hoofdstad Taipei, waar ze vandaag onder anderen president Tsai Ing-wen hebben ontmoet. Het bezoek, dat vooraf niet officieel was aangekondigd, is opnieuw een doorn in het oog van China, dat Taiwan ziet als afvallige provincie. De Chinese ambassade in Washington zegt dat China iedere vorm van officiële banden tussen de VS en Taiwan afkeurt. Op Twitter had een woordvoerder al tegenmaatregelen aangekondigd als reactie op de "Amerikaanse provocaties". Volgens hem ligt de verantwoordelijkheid voor de huidige spanningen rondom Taiwan volledig bij de Amerikanen. Amerikaanse steun De delegatie van het Amerikaanse Congres bestaat uit drie leden van de Democratische partij en twee Republikeinen. Hun bezoek aan Taiwan is onderdeel van een grotere reis door de regio. In Taiwan praten de vijf met lokale bestuurders en bedrijven over onder meer de relatie tussen de VS en Taiwan, regionale veiligheid en handel. Een woordvoerder van een van de Congresleden zegt dat het bezoek de Amerikaanse steun aan Taiwan onderstreept en de stabiliteit en vrede in de Straat van Taiwan bevordert.

Correspondent Garrie van Pinxteren: "Dat de Amerikaanse Congresleden Taiwan zouden bezoeken was van tevoren niet uitgelekt, zoals bij Pelosi. China lijkt er erg door te zijn overvallen. Nu zouden er dus opnieuw militaire oefeningen zijn uitgevoerd. China was al wel militair aanwezig rondom het eiland. Zo meldde Taiwan gisteren nog dat er 22 vliegtuigen en 6 schepen aanwezig waren in de Straat van Taiwan. Een aantal vliegtuigen zou ook weer de middellijn zijn overgestoken. Als je de militaire aanwezigheid van Peking van voor en na het bezoek van Pelosi vergelijkt, is er in het algemeen veel opgeschoven. China is zwaarder aanwezig, op een andere manier en op andere plekken. Het land zit nu bijvoorbeeld ook ten oosten van Taiwan, richting Japan. Dat was eerder veel minder zo. Dus er is al blijvend iets veranderd, en de vraag is nu in hoeverre dat nog verder gaat escaleren."

De trip van de Amerikaanse Congresleden komt zo'n twee weken na het veelbesproken bezoek van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. De Amerikaanse toppoliticus deed het land begin augustus aan tijdens een reis door Azië en ontmoette daarbij onder anderen president Ing-wen en de vicevoorzitter van het parlement. Pelosi benadrukte tijdens haar bezoek dat het zelfbeschikkingsrecht van Taiwan een belangrijk speerpunt is van de Amerikaanse buitenlandpolitiek. Ook maakte ze duidelijk dat de democratie van het land in haar ogen wordt bedreigd door China. Militaire oefeningen Het bezoek van de toppoliticus leidde tot woede in Peking, dat ieder westers bezoek aan Taiwan beschouwt als steun voor de onafhankelijkheidsbeweging op het eiland. China voerde in de periode na het bezoek al op grote schaal militaire oefeningen uit rond Taiwan. Daarbij werden onder meer raketten afgeschoten over het eiland. Ook zouden Chinese schepen en vliegtuigen de middellijn in de Straat van Taiwan zijn gepasseerd, de officieuze grens tussen China en Taiwan. Waar draait het conflict rond Taiwan om? Een korte uitleg: