Theuns draagt rugnummer Weylandt: 'Oei, als dat maar geen ongeluk brengt'

9 mei 2011, het is een dag die in de Belgische wielerwereld een schokgolf teweeg bracht. Wouter Weylandt kwam ten val in de derde etappe van de Giro d'Italia en overleed. Het nummer dat hij toen droeg, 108, wordt sindsdien niet meer opgespeld in de Ronde van Italië, maar in de andere grote rondes wel.

Edward Theuns is sinds de dood van Weylandt de eerste Belg die het nummer van zijn landgenoot draagt in een grote ronde. Hij rijdt in de 107de editie van de Tour de France rond met nummer 108. "Ik dacht wel even: oei. En ik had een beetje schrik dat het ongeluk zou brengen."

"Die mindset keerde snel", zegt Theuns. "Het gaf me juist meer motivatie om het met dat nummer zo goed mogelijk te doen."