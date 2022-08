Bol - alias 'Fanny van 21ste eeuw' - wil bij EK in München onmogelijke presteren

Of ze na de EK atletiek in München de boeken in gaat als de Fanny Blankers-Koen van de 21ste eeuw? Met plaatsvervangende schaamte hoort Femke Bol zondag tijdens een inleidende internationale persconferentie aan hoe snel haar ster mondiaal klaarblijkelijk is gerezen, getuige de vraag van een Britse journalist. "Een beetje een bizarre vergelijking", noemt ze het zelf. Nee, ze heeft zelf nooit ook maar in de verste verte een link gelegd met de Vliegende Huisvrouw. Al was het maar omdat ze vooralsnog niet in de schaduw kan staan van de Amsterdamse die in 1948 in Londen olympisch goud won op de 100 en 200 meter, de 80 meter horden en de 4x100 meter. Glimlachend: "Maar het is wel een eer." Wennen De 22-jarige specialiste op alle denkbare 400-meternummers moet zelf duidelijk nog een beetje wennen aan haar status. Europa hangt aan haar lippen na de aankondiging dat ze tijdens de EK voor de unieke dubbelslag gaat op de 400 meter vlak en 400 meter horden. Alsof het nog niet genoeg is, start ze in het slotweekeinde ook nog op de 4x400 meter estafette. Het is een waagstuk, Bol is de eerste om dat ruiterlijk te erkennen. "Maar soms moet je in het leven nu eenmaal een risico nemen om het onmogelijke te presteren."

Het idee kwam uit de koker van haar trainer Laurent Meuwly. De Zwitser vindt het te aanmatigend om te stellen dat voor de uitdagende combinatie is gekozen omdat het Bol, die in de bloei van haar leven verkeert, op het tartan allemaal te gemakkelijk afgaat. "Het is mijn taak als trainer om haar uit te dagen en scherp te houden. Te prikkelen. Want met alle respect voor haar tegenstanders: op de 400 horden is het verschil tussen haar en de rest enorm groot." Nu of nooit Liever noemt Meuwly het een typisch geval van 'nu of nooit'. Als ze ooit in haar leven een dubbelslag wil slaan, dan kan het alleen dit jaar. En wel tijdens Europese kampioenschappen die eenmalig enkele weken na de WK staan geprogrammeerd, hield hij Bol voor. "Op wereldkampioenschappen is dit echt een onmogelijke combinatie." Hij liet vervolgens de keuze aan Bol. "Ik heb Femke nooit gezegd dat ze dit moest doen. Ik heb haar wel op het hart gedrukt dat áls ze dit eens wilde proberen omdat zo'n idee ergens in haar hoofd zit, ze nu haar kans moest grijpen." De editie van 2024, als het Europese atletiekcircus Rome aandoet, valt af vanwege de Olympische Spelen die dat jaar in Parijs plaatsvinden, verduidelijkte Meuwly. "En over vier jaar weet je niet hoe de concurrentie ervoor staat en of je zelf nog gelukkig bent." Bij de Diamond League in Chorzów verbeterde Femke Bol onlangs het Nederlands record op de 400 meter.

Bekijk de race van Femke Bol over 400 meter (zonder horden) bij de Diamond League in Chorzów. - NOS

De wedstrijdkalender, met dinsdag en woensdag de 400 meter vlak en donderdag en vrijdag de 400 meter horden, biedt bovendien ruimte voor het experiment. Bijkomend voordeel: het format van de EK voorziet erin dat de top-12 op ieder nummer rechtstreeks is geplaatst voor de halve finales en niet hoeft aan te treden tijdens de series. Meuwly wikte en woog de voorbije weken. Hij keek hoe Bol de wereldkampioenschappen in het Amerikaanse Eugene, waar ze dubbel zilver behaalde op de 400 meter horden en de 4x400 meter gemengde estafette, had verteerd. Ook nam hij in ogenschouw hoe het zijn pupil vorige week verging tijdens de Diamond League-wedstrijd in het Poolse Chorzów. Op de 400 meter zonder horden zette ze het nationale record op 49,75, waarmee ze de eerste Nederlandse vrouw werd die de magische grens van 50 seconden slechtte. "Ik denk dat ze dit aankan", was de enige conclusie die Meuwly kon trekken. "Femke is nog heel jong en in de vorm van haar leven." Uitdaging Een uitdaging is het zeker, voegde hij daaraan toe. "Eerder fysiek dan mentaal wordt dit pittig, omdat ze weet dat dit héél zwaar gaat worden. Want het is natuurlijk geen combinatie van 100 en 200 meter die ze loopt, hè?"

