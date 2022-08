Brand bij autobedrijf in Brabant, auto beklad met logo Extinction Rebellion

Bij een autobedrijf in Nuland (Noord-Brabant) is vannacht brand ontstaan. Op het terrein voor het bedrijf brandden zo'n zes auto's uit. Ook de voorgevel van het gebouw is flink beschadigd.

Op een auto is het logo van milieugroep Extinction Rebellion achtergelaten. Dat gebeurde eerder ook bij een soortgelijke brand in Eindhoven, schrijft Omroep Brabant. Daar gingen drie auto's in vlammen op.

De brand sloeg toen over naar enkele huizen. Op die huizen waren eveneens de symbolen van de actiegroep gespoten.

Extinction Rebellion neemt afstand

De milieugroep nam toen met klem afstand van de bekladdingen en de autobranden. Volgens de actiegroep zijn acties van Extinction Rebellion vreedzaam en nooit tegen individuele burgers gericht.

Ook vandaag zegt Extinction Rebellion niks van de actie te weten. "We leven mee met de ondernemer die dit is overkomen en hopen dat de verantwoordelijken snel worden gevonden", aldus een woordvoerder.