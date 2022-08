Waslander blij dat hij eredivisierecord nog heeft: 'Alleen is er iemand bij gekomen'

Koos Waslander zat zondagmiddag rond kwart voor vijf thuis voor de buis te kijken naar het eredivisieduel tussen Sparta Rotterdam en AZ. Na enkele seconden kreeg hij het benauwd. Vito van Crooy had de bal al in het net liggen en dat zou zomaar het einde van zijn veertigjarige record kunnen betekenen.

Vito van Crooy scoort in de wedstrijd Sparta Rotterdam-AZ (2-3) al na acht seconden. Daarmee evenaart hij het record van Koos Waslander uit 1982. - NOS

"Ik dacht: dat record gaat eraan", zegt de nu 65-jarige Waslander. "Records zijn er om verbroken te worden, maar ik vind het toch fijn dat het geëvenaard is. Het blijft leuk. Alleen is er iemand bij gekomen."

Van de goal van Waslander zijn geen beelden en daarom moeten we voor de beschrijving afgaan op het verhaal van de hoofdrolspeler.

Hulp van Rinus Israël

Waar Van Crooy werd bediend door Younes Namli was het Ton Lokhoff die Waslander in de diepte stuurde. "Ik zou doorjagen op Rinus Israël (verdediger PEC, red.) en dat gebeurde. De bal stuiterde bij Rinus, de keeper kwam er ook uit en Rinus lobde de bal erover. Ik hoefde alleen maar in een rechte lijn door te lopen."

"Toen was ie geboren", stelt Waslander. "Eigenlijk een eitje."