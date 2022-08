Ruzie loopt uit op steekincident in Wijlre, man overleden

In het Limburgse dorp Wijlre is vanochtend vroeg een man overleden bij een steekincident. Ook is er iemand gewond geraakt, meldt de politie.

De steekpartij gebeurde in een appartementencomplex. De politie kreeg om 05.15 uur een melding van een conflict in het gebouw waarbij gestoken was.

Hulpdiensten troffen twee gewonden aan. Hulpverlening mocht voor een van de slachtoffers niet meer baten; hij overleed ter plekke. De ander is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe die persoon eraan toe is.

De politie onderzoekt de ruzie en het daaropvolgende steekincident in het appartementencomplex en roept getuigen op zich te melden.