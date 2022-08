Vrouwen Oranje onder 20 hebben zicht op kwartfinales WK na knappe zege op VS

De Nederlandse voetbalsters staan op het WK onder 20 in Costa Rica op de drempel van de kwartfinales. De ploeg van bondscoach Jessica Torny haalde het beste in zichzelf naar boven tegen de leeftijdsgenoten van de Verenigde Staten (3-0).

Het absolute hoogtepunt was een doelpunt van Dana Foederer, die de bal van grote afstand over de Amerikaanse keepster in de verre hoek mikte.

Na die toverbal van Foederer speelde Oranje een gewonnen wedstrijd, want Sanne Koopman had in de eerste helft al raak gekopt. Aanvoerster Marit Auée knalde nog een penalty binnen.

Zonder Van Diemen tegen Ghana

Nederland is hoe dan ook door als het de laatste groepswedstrijd wint van Ghana, dat nog geen punt pakte en zelfs nog niet tot scoren kwam dit toernooi. Samantha van Diemen mist dat duel door een schorsing. Vlak voor tijd kreeg ze direct rood voor het vloeren van een doorgebroken speelster van de VS.

Nederland speelde nooit eerde een rol van betekenis op dit toernooi, dat het vaakst werd gewonnen door Duitsland en de Verenigde Staten (beide drie keer). Japan, waarvan Oranje de openingswedstrijd verloor, is titelverdediger.