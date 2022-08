Man die inreed op benefietbijeenkomst VS doodde ook moeder bij ruzie

De Amerikaan die zaterdag inreed op een benefietbijeenkomst in de staat Pennsylvania handelde in een opwelling. Hij had kort daarvoor ruzie gehad met zijn moeder. Bij zijn actie kwam een persoon om het leven en raakten zeventien mensen gewond. Kort daarna doodde hij zijn moeder.

De 24-jarige man vertelde na zijn arrestatie dat hij het zat was constant ruzie te hebben met zijn moeder, onder meer over geldzaken. Toen hij gefrustreerd langs het terras reed waar een inzamelingsactie werd gehouden voor nabestaanden van een fatale brand, keerde hij om en reed in op de ongeveer 75 aanwezigen.

Van de zeventien gewonden die daarbij vielen liggen er nog acht in het ziekenhuis, onder wie vijf met ernstige verwondingen.

Doodgeslagen met hamer

De man werd even later aangehouden na een melding dat hij een vrouw op straat aanviel. Dat bleek te gaan om zijn 56-jarige moeder, die hij bij thuiskomst op straat had aangereden en daarna doodsloeg met een hamer.

De politie sloot gisteren niet uit dat het geweld van dit weekend iets te maken had met de fatale brand waar geld voor werd ingezameld, maar gaat daar nu niet meer van uit. Het lijkt erop dat de chauffeur een willekeurige bijeenkomst uitkoos.

Bij de fatale woningbrand kwamen begin augustus tien familieleden om, onder wie drie kinderen. De oorzaak van die brand wordt nog onderzocht.