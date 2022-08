Van de Zandschulp verder in Cincinnati, waar hij nu nummer een Medvedev treft

Botic van de Zandschulp mag zich ter voorbereiding op de US Open nog een keertje meten met nummer een van de wereld Daniil Medvedev. Dat gebeurt op het masterstoernooi van Cincinnati, waar de beste Nederlandse tennisser van dit moment zich plaatste voor de tweede ronde.

Na iets meer dan twee uur had Van de Zandschulp in de eerste ronde Maxime Cressy van zich afgeschud (6-2, 4-6, 6-4).

De twee ontlopen elkaar niet veel op de wereldranglijst, Cressy staat maar een paar plaatsen lager dan de mondiale nummer 24 uit Veenendaal. In dit onderlinge treffen zat het grootste verschil in de service, die bij de Amerikaan erg belabberd liep.

In totaal sloeg Cressy achttien dubbele fouten. En in de derde set, waarin Van de Zandschulp meteen in de openingsgame de beslissende break plaatste, lukte het Cressy slechts 42 procent van zijn eerste services binnen de lijnen te slaan.

Nog geen Griekspoor

Voor Tallon Griekspoor komt dit toernooi na een recente coronabesmetting nog te vroeg. Sinds hij zich eind juli in Kitzbühel heeft moeten terugtrekken, is hij niet meer in actie gekomen.

Griekspoor heeft zich nu voor het toernooi van Winston-Salem ingeschreven, om toch nog wat ritme op te doen op hardcourt. Daar moet hij volgende week wel in de kwalificaties beginnen. Ook Tim van Rijthoven heeft daar zijn rentree gepland, na een paar weken afwezigheid door een rugblessure.

De US Open beginnen op maandag 29 augustus.