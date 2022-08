Wekdienst 15/8: Herdenking slachtoffers WO II Nederlands-Indië • Remkes praat met natuurorganisaties over stikstofbeleid

Goedemorgen! Vandaag worden tijdens de Nationale Herdenking alle slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië en bemiddelaar Johan Remkes praat met natuur- en milieuorganisaties over het stikstofbeleid van het kabinet. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. In de ochtend valt plaatselijk een klein buitje, met later op de dag lokaal een onweersbui. Het wordt 25 tot 29 graden, maar met een wat hogere luchtvochtigheid voelt het warmer aan.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In Den Haag wordt het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 kwam met de Japanse capitulatie een eind aan de bezetting van Nederlands-Indië.

Bemiddelaar Johan Remkes praat met natuur- en milieuorganisaties over het stikstofbeleid van het kabinet. Deze organisaties hebben vooraf aangegeven dat ze niet van plan zijn ruimte te geven voor aanpassingen aan de huidige plannen, zoals boerenbelangenclubs wel eisen.

In meerdere steden begint deze week de introductieperiode voor studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Door middel van activiteiten en feest worden nieuwe studenten wegwijs gemaakt in de stad. In Utrecht doen ook mbo-opleidingen mee aan de introductietijd.

In Chicago start een nieuw proces tegen R. Kelly. De zanger is aangeklaagd voor onder meer het vervaardigen van kinderporno. R. Kelly werd in New York al veroordeeld voor onder meer het leiden van een organisatie die als doel had (minderjarige) vrouwen te misbruiken.

Wat heb je gemist? Een jaar na de val van Kabul wachten nog 480 mensen om geëvacueerd te worden naar Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, meldt Trouw. Deze mensen hebben voor de Nederlandse overheid gewerkt, bijvoorbeeld als tolk of beveiliger. Ze zijn in Afghanistan of een buurland en verkeren vaak in gevaarlijke omstandigheden. De Taliban zijn sinds 15 augustus 2021 weer aan de macht in Afghanistan. Het kabinet wil alle achtergebleven Afghanen uiterlijk in september hebben overgebracht naar Nederland, schreef minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) vorige maand aan de Tweede Kamer. Of die deadline wordt gehaald, kan een woordvoerder niet zeggen tegen Trouw. Afgelopen vrijdag kwam nog een groep van 184 mensen uit Afghanistan aan na een chartervlucht uit Pakistan. Het ministerie zei dat in totaal met hulp van de Pakistaanse autoriteiten een kleine 700 mensen uit Afghanistan met zulke charters naar Nederland zijn gebracht. Ander nieuws uit de nacht: 'Politiediensten VS krijgen meer bedreigingen na huiszoeking Trump': De bedreigingen zijn voornamelijk online gedaan richting mensen die bij federale diensten werken.

Franse politie arresteert man (25) die met hoofd van vader rondliep: Volgens Franse media heeft de twintiger zijn 60-jarige vader met het keukenmes om het leven gebracht.

Vechtpartij bij aanmeldcentrum Ter Apel, weer moeten mensen buiten slapen: De oorzaak van de vechtpartij wordt nog onderzocht door de politie.

En dan nog even dit... Het loopt storm bij de Trump-store in de Verenigde Staten. In de winkel verkopen ze enkel en alleen spullen voor fans van de oud-president. De populariteit is sinds de FBI-inval in Trumps villa in Mar-a-Lago gegroeid, en de verwachting is dat het alleen maar zal toenemen:

