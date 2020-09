Etappe 12: grijpen avonturiers hun kans in heuvelachtige overgangsrit?

De klassementsrenners zullen hoogstwaarschijnlijk hun kruit nog droog willen houden voor het zware Alpenweekend, dus de kans is aanwezig dat een groep vluchters de zegen van het peloton krijgt. Lukt het de jonge Marc Hirschi opnieuw om lang voor het peloton uit te blijven rijden of gaat Julian Alaphilippe voor zijn tweede etappezege in deze Tour?

Na twee vlakke etappes moet er in de twaalfde etappe weer serieus geklommen worden. In de langste etappe van deze Tour de France staan er vier gecategoriseerde klimmen op het menu en liggen er kansen voor de avonturiers.

Op NOS.nl en in de NOS-app kun je de etappe ook via een liveblog volgen. De finish wordt rond 17.10 uur verwacht.

De twaalfde Touretappe begint om 12.00 uur en is vanaf 14.40 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Joris van den Berg, Stef Clement en Maarten Ducrot.

Ongeveer halverwege de etappe doemt de eerste gecategoriseerde klim op. De Côte de Saint-Martin-Terressus van de vierde categorie is een opwarmer voor de rest van de dag. Daarna volgen nog een berg van de vierde en een van de derde categorie.

De zwaarste beklimming van de dag ligt op ongeveer dertig kilometer van de meet. De top van de Suc au May, een berg van de tweede categorie, wordt bereikt na een klim van 5,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8.

Op weg naar Sarran

Vanaf de top van de Suc au May is het nog 25 kilometer tot de finish in Sarran en dat is zeker niet vlak. Eerst volgt een afdaling van ruim tien kilometer en richting de eindstreep loopt de weg naar een aantal keer gevoelig omhoog.

Eén keer eerder ontving Sarran de Tourkaravaan. In 2001 kwam Jens Voigt als winnaar over de streep, nadat hij op de laatste helling medevluchter Bradley McGee had weten te lossen.

Herman van der Zandt dook in de geschiedenis van finishplaats Sarran: