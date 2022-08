'480 Afghanen wachten nog op evacuatie naar Nederland', jaar na val van Kabul

Een jaar na de val van Kabul wachten nog 480 mensen om geëvacueerd te worden naar Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, meldt Trouw.

Deze mensen hebben voor de Nederlandse overheid gewerkt, bijvoorbeeld als tolk of beveiliger. Ze zijn in Afghanistan of een buurland en verkeren vaak in gevaarlijke omstandigheden. De Taliban zijn sinds 15 augustus 2021 weer aan de macht in Afghanistan.

Het kabinet wil alle achtergebleven Afghanen uiterlijk in september hebben overgebracht naar Nederland, schreef minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) vorige maand aan de Tweede Kamer. Of die deadline wordt gehaald, kan een woordvoerder niet zeggen tegen Trouw.

Pakistan

Afgelopen vrijdag kwam nog een groep van 184 mensen uit Afghanistan aan na een chartervlucht uit Pakistan. Het ministerie zei dat in totaal met hulp van de Pakistaanse autoriteiten een kleine 700 mensen uit Afghanistan met zulke charters naar Nederland zijn gebracht.

Tussen 26 augustus 2021 en 1 juli dit jaar zijn 1801 mensen uit Afghanistan naar Nederland overgebracht, schreef Hoekstra vorige maand maand aan de Kamer.