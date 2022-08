Alaba treft met eerste balcontact de kruising en behoedt Real voor puntenverlies

David Alaba kwam een kwartier voor het einde bij Almeriá-Real Madrid in het veld bij een 1-1 stand. De Oostenrijkse verdediger ging achter een vrije trap staan en schoot de bal haarfijn in de kruising. Zijn perfecte uithaal schampte de paal nog: 1-2.

Met zijn meesterwerk heeft Alaba zijn ploeg behoed voor puntenverlies in de eerste speelronde van LaLiga. Een dag eerder nog had aartsrivaal FC Barcelona zich wel stukgelopen op de defensie van Rayo Vallecano (0-0). Vier dagen geleden had Alaba ook al gescoord tegen Eintracht Frankfurt (2-0), toen 'De Koninklijke' met de Europese Super Cup zijn eerste prijs van het seizoen pakte.

Achterwaartse salto

Ondanks een groot overwicht had Real het lange tijd heel moeilijk met het bescheiden Almería. De thuisploeg kende een droomstart. Largie Ramazani kon al in de zesde minuut alleen op Thibaut Courtois af en de jonge Belg klopte zijn landgenoot met een hard schot. Ramazani vierde zijn treffer met een radslag en een fraaie achterwaartse salto.