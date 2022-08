Vechtpartij bij aanmeldcentrum Ter Apel, weer moeten mensen buiten slapen

Voor het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is zondagmiddag een vechtpartij geweest. Bij de hekken zijn twee groepen slaags geraakt. De politie kwam tussenbeide, maar heeft niemand gearresteerd.

Wie er betrokken was bij de ongeregeldheden is onduidelijk. De politie verwijst voor commentaar naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, maar een woordvoerder van het COA naar de politie, omdat het incident "buiten onze locatie plaatsvond". Ook vorig weekend was er een vechtpartij voor de hekken van het asielzoekerscentrum.

Onvoldoende bedden beschikbaar

Komende nacht slapen er weer mensen buiten het overvolle aanmeldcentrum. Het COA schat dat het ditmaal gaat om zo'n 150 mensen. Er zijn voor hen onvoldoende bedden beschikbaar. Het is al maandenlang onrustig in Ter Apel. In de nacht van zaterdag op zondag hebben enkele honderden mensen buiten geslapen.

De oorzaak van de vechtpartij vandaag wordt nog onderzocht door de politie. Een fotograaf van persbureau ANP heeft gezien dat een groep van ruim honderd asielzoekers de confrontatie zocht met tien andere mensen. Die zouden spullen van hen hebben gestolen. De politie hield een betrokkene staande, maar heeft diegene dus niet aangehouden.

'Nare situatie'

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) noemt het opstootje tegenover het ANP "een nare situatie". Hij zegt in nauw contact te staan met het COA en de politie om ervoor te zorgen dat "vrouwen en kinderen veilig kunnen overnachten" en "er geen vrouwen en kinderen buiten slapen".

De staatssecretaris heeft nog altijd geen oplossing voor de aanhoudende problemen bij Ter Apel. In deze video wordt uitgelegd waarom het al maanden chaos is bij het aanmeldcentrum: