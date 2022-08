Heel even denkt Wijnaldum te scoren bij debuut voor winnend AS Roma

Wijnaldum vertrok deze zomer op huurbasis naar Italië in een zoektocht naar meer speeltijd. Doordat hij bij Paris Saint-Germain weinig aan spelen toekwam, werd de vice-aanvoerder van Oranje eind vorig seizoen zelfs buiten de selectie van het Nederlands elftal gehouden.

Karsdorp en Vilhena

Wijnaldum was niet de enige oud-Feyenoorder op het veld. Bij Roma speelde Rick Karsdorp de hele wedstrijd als rechtsback en hij schoot in de blessuretijd nog rakelings voorlangs. Bij Salernitana had debutant Tonny Vilhena een basisplaats op het middenveld

De winnaar van de Conference League kwam na een half uur op voorsprong via een schuiver van Bryan Cristante. In het vervolg spijkerde Roma-trainer José Mourinho met succes zijn achterhoede dicht. Ook de 39-jarige invaller Franck Ribéry kon de nederlaag van Salernitana niet voorkomen.