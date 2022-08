Geen EK-toestelmedaille voor turnster Visser na schoonheidsfoutjes

Turnster Naomi Visser heeft bij de EK in München naast een medaille gegrepen in de toestelfinales. De nummer zes van de meerkamp, die als enige Nederlandse zondag nog in actie kwam, eindigde als zesde op vloer en als zevende op brug.

De 20-jarige Visser had zich als tweede voor de brugfinale geplaatst en als vierde voor de vloerfinale. Op beide toestellen zat er door een schoonheidsfoutje echter geen medaille in.

Tijdens haar brugoefening raakte ze met beide voeten vol de vloer en tijdens haar vloeroefening kwam ze, na haar laatste sprongserie, net niet goed uit, waardoor ze een stap naar voren moest zetten om niet te vallen.