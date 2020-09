Drie doden bij natuurbranden Californië, vrees voor veel doden in Oregon

Bij de bosbranden in Noord-Californië zijn drie mensen dood teruggevonden. Daarmee komt het dodental op ten minste elf.

Twee personen werden op één plek aangetroffen. Een derde zou op de vlucht zijn geweest voor de vlammen en in een auto zijn gevonden.

Honderden huizen en andere gebouwen zijn beschadigd of vernietigd, zei de brandweer op een persconferentie. 64.000 mensen zijn geëvacueerd.

In Oregon wordt gevreesd voor veel doden. "Dit zou het grootste verlies aan mensenlevens en eigendommen kunnen zijn vanwege natuurbranden in de geschiedenis van onze staat", zei gouverneur Kate Brown. Vijf dorpen en honderden huizen zijn er verwoest.

In de aangrenzende staat Washington is in één dag een groter gebied afgebrand dan normaal gesproken in een heel jaar.