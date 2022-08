Katten in Duitse plaats Walldorf mogen na maanden 'lockdown' weer op stap

In de Duitse plaats Walldorf mogen katten morgen voor het eerst in maanden weer zelfstandig op pad. In het voorjaar bepaalden de autoriteiten van de stad in de deelstaat Baden-Württemberg dat de dieren niet meer los buiten mochten rondlopen. Aan de 'kattenlockdown' komt om middernacht een einde.

De maatregel werd ingesteld om de kuifleeuwerik - een beschermde vogelsoort - rustig te kunnen laten broeden. De leeuweriken maken hun nestjes op de grond (bijvoorbeeld bij struiken) en zijn daarmee een makkelijk te vangen prooi voor katten. De huisdieren mochten daarom alleen nog aangelijnd met de baas op stap.

Katten die er toch in hun eentje vandoor gingen, moesten door hun baasje worden gemeld via een speciaal telefoonnummer. Die baasjes waren overigens ook verantwoordelijk als hun huisdier buiten een beschermde vogel verwondde of doodde. De boete kon oplopen tot 50.000 euro per kat.

Eén baasje kreeg een boete van 500 euro opgelegd, meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zijn kat werd jagend gezien in de buurt van het broedgebied van de leeuweriken.

Twee weken vervallen

In Walldorf zouden nog maar drie kuifleeuwerik-paartjes leven. Of de dieren daadwerkelijk zijn beschermd door de kattenlockdown, is niet duidelijk. Maar vandaag maakten de autoriteiten bekend dat de regel twee weken eerder dan gepland vervalt. De jonge leeuweriken zijn nu dermate volgroeid dat de katten geen bedreiging meer voor ze vormen, redeneren de autoriteiten.

Op de maatregel was overigens veel kritiek: veel kattenliefhebbers stelden dat het binnenhouden van de huisdieren slecht voor ze was.