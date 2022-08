Van Riessen klopt Van de Wouw en heeft EK-medaille op sprint voor het grijpen

Laurine van Riessen heeft bij de EK baanwielrennen in München de halve finales bereikt op de sprint. Op de gelegenheidspiste in de Messe versloeg ze haar jongere landgenote Hetty van de Wouw in twee heats. Maandag worden de medailles verdeeld op dit onderdeel.

Van Riessen, die met de derde tijd in de kwalificaties goed was begonnen, schakelde in de achtste finales de Britse Lauren Bell uit. Van de Wouw was te sterk voor de Italiaanse Miriam Vece. In beide onderlinge heats was Van Riessen (35) duidelijk te snel voor de 24-jarige Van de Wouw.