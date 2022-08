Bayern boekt - opnieuw zonder Nederlandse basisspelers - tweede competitiezege

Nog zonder veel Nederlandse inbreng is Bayern München overtuigend van start gegaan in de Bundesliga. Met alleen Ryan Gravenberch kort voor tijd als invaller wist de Duitse titelverdediger ook zijn tweede competitieduel eenvoudig te winnen. VfL Wolfsburg mocht blij zijn dat het bij 2-0 bleef.

Matthijs de Ligt en oud-Ajacied Noussair Mazraoui (die als international voor Marokko uitkomt) bleven 90 minuten op de bank. Gravenberch mocht in de 83ste minuut invallen, toen de wedstrijd al lang en breed gespeeld was. Daardoor was Wolfsburg-linksback Mikey van de Ven de enige Nederlander aan de aftrap.

Mané ziet VAR tweemaal ingrijpen

Bayern besliste het duel al voor rust. Een treffer van Sadio Mané werd nog door de VAR afgekeurd wegens buitenspel, maar doelpunten van Jamal Musiala en Thomas Müller waren wel geldig. Ook na rust greep de VAR in bij een treffer van Mané.