Managers Tuchel en Conte bijna op de vuist in verhitte derby Chelsea-Tottenham

In de 70ste minuut viel de gelijkmaker van Tottenham, die tot grote woede bij Chelsea leidde. Pierre-Emile Højberg schoot de bal binnen. Volgens Chelsea-manager Tuchel was er 90 seconden eerder een overtreding gemaakt op Kai Havertz. De Duitse aanvaller werd met een tackle van achter gevloerd door Rodrigo Bentancur.

Chelsea was in de negentiende minuut op voorsprong gekomen. De van Napoli overgekomen verdediger Kalidou Koulibaly volleerde knap raak uit een hoekschop. Na rust lieten Raheem Sterling (Chelsea) en Harry Kane (Tottenham) grote kansen onbenut.

De fel protesterende Tuchel stond even later neus aan neus met zijn collega Conte (ex-Chelsea). Beide trainers moesten uit elkaar gehouden worden en werden bestraft met een gele kaart.

Na het opstootje bij de dug-outs werd er eerst een drinkpauze ingelast wegens de hitte. In het laatste kwart van de wedstrijd ging Chelsea met hernieuwde energie op zoek naar de overwinning. Havertz schoot van vijf meter nog naast, maar even later scoorde Reece James wel: 2-1. Tot grote vreugde van Tuchel, die de goal juichend en dansend het veld in rende.