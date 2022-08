Steenbergen ontpopt zich tot zwemkoningin van Rome; ook goud op 200 meter vrij

Marrit Steenbergen heeft op de Europese kampioenschappen zwemmen in Rome haar vierde gouden plak veroverd. Na de twee estafettetitels (4x200 meter vrije slag en 4x100 meter wisselslag gemengd) en winst op de 100 meter vrije slag was het ook raak op de 200 meter.

In het eerste deel van de race moest ze Bonnet naast zich dulden, maar in het vervolg nam Steenbergen afstand. Toch werd het nog even spannend, omdat de Britse Freya Anderson een flinke eindsprint in de benen had.

Met een dik persoonlijk record van 1.56,36 was het goud echter voor Steenbergen. Daarmee zorgde ze voor een unicum. Nooit eerder had een Nederlandse zwemster dit nummer gewonnen op de EK. Ons land kwam tot dit toernooi niet verder dan viermaal brons en vier keer zilver.