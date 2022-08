Gewonde (35) bij schietpartij in drukbezocht Vroesenpark in Rotterdam

Bij een schietpartij in het Vroesenpark in Rotterdam is een 35-jarige man gewond geraakt. Het slachtoffer uit Maassluis werd bij bewustzijn naar het ziekenhuis afgevoerd, meldt de politie. Aan het schietincident ging een ruzie vooraf. Het was op dat moment erg druk in het park, waar op mooie dagen veel mensen komen om te recreëren en te barbecuen.

Rond 17.00 uur kreeg de politie een melding binnen van een schietpartij in het park in de wijk Blijdorp. Agenten zetten een deel van het park af en hebben later een 40-jarige Rotterdammer aangehouden.

De politie probeert te reconstrueren wat er precies is gebeurd en verhoort meerdere getuigen.