Tientallen gewonden bij vuurwerkramp in Armeense hoofdstad

In de hoofdstad van Armenië is een vuurwerkopslagpand bij een winkelcentrum geëxplodeerd. Tientallen gewonden zijn volgens lokale media opgenomen in het ziekenhuis. Zeker een persoon is om het leven gekomen. - NOS

De explosie was volgens Armeense media het gevolg van een brand in het gebouw waar vuurwerk lag opgeslagen. De oorzaak van die brand wordt nog onderzocht. De eigenaar van het pand had juist enkele dagen geleden een boete gehad omdat de veiligheid niet op orde was, melden de lokale autoriteiten op Facebook. Ze zeggen niet wat er precies mis was.

Nieuwssites melden dat twintig lichtgewonden het ziekenhuis hebben verlaten. Een vijfjarig kind is behandeld op de intensive care en daarna overgebracht naar een verpleegafdeling.

Op vier plekken probeert de brandweer de brand in het winkelcentrum te doven. Het pand waarin het vuurwerk lag opgeslagen lijkt helemaal verwoest te zijn.