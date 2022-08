Vleugelspelers Bergwijn en Antony leiden swingend Ajax langs Groningen: 6-1

Een 6-1 overwinning op FC Groningen, miljoenenaankoop Steven Bergwijn die zijn wedstrijd met een hattrick bekroonde en publiek dat volop genoot van mooie aanvallende acties; Ajax heeft een vrijwel probleemloze zondagmiddag beleefd in Amsterdam. Bij de thuisclub was vooraf de vraag wie er in de spits zou starten. Trainer Alfred Schreuder koos - in tegenstelling tot vorige week - voor Brian Brobbey, geflankeerd door Antony en Bergwijn en in de rug gesteund door aanvoerder Dusan Tadic. Daardoor werd Steven Berghuis naar de bank verwezen. Buitenspelers tonen klasse Met name Ajax' buitenspelers toonden hun klasse; beiden vonden in de eerste helft de kruising. Bergwijn scoorde al na vier minuten met een harde volley (1-0) en de veelvuldig swingende Antony joeg de tweede binnen na een voor hem karakteristieke actie (2-1). Hij dribbelde vanaf de rechterflank naar binnen en schoot onberispelijk raak in de verre hoek. De Braziliaan gedijde uitstekend in de tropische temperaturen. Hij was een plaag voor de Groningse verdediging met meerdere mooie acties.

Antony is de absolute smaakmaker in de Johan Cruijff Arena - ANP

Tussen beide treffers werd de voorlopige achilleshiel van Ajax zichtbaar, toen Groningen na tien minuten spelen langszij kwam. De Amsterdamse defensie lag open en daar profiteerde Cyril Ngonge van. De vleugelspeler kapte na een scherpe counter naar binnen en schoof de bal in de verre hoek (1-1). Dat was voor trainer Schreuder het enige smetje op deze wedstrijd, juist ook omdat er de laatste tijd getraind is op omschakelen bij balverlies. "Je moet zorgen dat je als heel elftal terug sprint als de tegenstander omschakelt. Dat deden we niet bij die goal en dat mag gewoon niet gebeuren." Hattrick Bergwijn Ajax trok de teugels vervolgens strakker aan, met een spervuur aan kansen tot gevolg voor Kenneth Taylor, Brobbey en Bergwijn. Uiteindelijk maakte laatstgenoemde zijn tweede. Antony was uitgeweken naar links en vond met een voorzet het hoofd van zijn vrijstaande ploeggenoot, die raak kopte (3-1). Na bijna een uur spelen maakte Bergwijn, deze zomer overgekomen voor ruim 31 miljoen euro uit Tottenham, zelfs een hattrick. De international van het Nederlands elftal, bezig aan zijn derde wedstrijd in Amsterdamse dienst, draaide naar binnen en schoot opnieuw onberispelijk raak: 4-1. "Het was mijn eerste hattrick!", vertelde Bergwijn na afloop met een brede lach. "Drie goals als aanvaller is lekker. Welke de mooiste was? Ik denk de eerste, de openingsgoal. Dat is altijd lekker, natuurlijk."

De reactie van Ajax-speler Steven Bergwijn, die tegen FC Groningen swingde en met een hattrick een groot aandeel had in de 6-1 zege op FC Groningen. - NOS

Na de 4-1 hield Ajax het tempo hoog. Via Taylor, al meerdere wedstrijden in goede vorm, kwam het zelfs op 5-1 en Steven Berghuis schoot vlak voor tijd vanaf de penaltystip de zesde binnen. Debuut voor spits Lucca Schreuder liet zijn nieuwe spits Lorenzo Lucca debuteren. De Italiaan zocht naar zijn eerste goal, kreeg ook enkele kansen, maar benutte die niet. Al met al heeft de coach genoten van het spel van zijn team. "Het was een uitstekende wedstrijd van onze kant. We hebben veel kansen gecreëerd en ik heb goed combinatiespel gezien", aldus Schreuder. Bekijk de reacties van trainers Alfred Schreuder (Ajax) en Frank Wormuth (FC Groningen):