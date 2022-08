Politie Gelderland: ga niet meer met metaaldetector langs rivieren zoeken

Hij kon nog niet zeggen wat er met de vondsten is gedaan, of dat ze bijvoorbeeld zijn afgevoerd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

De politie rukte dit weekend al zes keer uit voor aangetroffen munitie en explosieven. Volgens een woordvoerder waren het meldingen van vondsten die bij de Waal werden gedaan. "Bij alle keren dat we naar de melding toe zijn gegaan, ging het om munitie of explosieven uit de Tweede Wereldoorlog", zegt de woordvoerder.

Door de lage waterstand zijn er op verschillende plekken mensen met een metaaldetector langs de rivieren aan het zoeken. Het kan gevaarlijk zijn en is op veel plekken verboden. We moesten dit weekend al zes keer uitrukken voor aangetroffen munitie en explosieven. Ga niet op zoek!

Op sociale media leidt de oproep tot verbaasde reacties. "Dat suggereert dat het veiliger is als die munitie daar blijft rondslingeren", zegt iemand.

De woordvoerder is het ermee eens dat het veiliger is om explosieven en munitie op te ruimen. "Maar dit moet gewoon door specialisten worden gedaan", zegt hij. "Als je met een metaaldetector in het rond gaat zwaaien, dan wil je niet iets raken wat op scherp staat. Daarbij zijn de vondsten ook gedaan op plekken die niet altijd even goed begaanbaar zijn."

Het zoeken met een metaaldetector brengt niet alleen risico's met zich mee, op sommige plekken is het ook verboden. "Het verschilt per gemeente, maar zeker in gemeenten waar tijdens de Tweede Wereldoorlog veel is gevochten, geldt vaak zo'n verbod", zegt de woordvoerder.

Mooie bronzen kop

Amateurspeurder Wil Kuijpers zegt tegen Omroep Gelderland dat mensen ondanks zo'n verbod soms toch gaan zoeken. "In de omgeving van Arnhem en Nijmegen is er een plaatselijk verbod om met metaaldetectoren te zoeken. Dat heeft te maken met al dat oorlogsspul dat in de grond zit", legt hij uit. "Er zijn helaas altijd wel mensen die toch gaan zoeken."

Het zoeken kan dan gevaarlijk zijn, zegt hij. "Een handgranaat of brisantgranaat herken je wel, maar er zijn ook projectielen die er uitzien als kogels en zo'n mooie bronzen kop hebben."