Springruiter Van der Vleuten pakt brons op WK, goud voor foutloze Zweed

Springruiter Maikel van der Vleuten heeft bij de WK in het Deense stad Herning de bronzen medaille bij de individuele springwedstrijd gewonnen. Het goud ging naar de Zweed Henrik von Eckermann, die met zijn paard King Edward het hele toernooi foutloos bleef.

Van der Vleuten, die vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio met Beauville individueel ook al brons pakte, had 5,96 strafpunten meegenomen naar de eindstrijd, waarin hij knap foutloos bleef en bovendien binnen de tijd wist te blijven.

Bij de kwalificatie had Van der Vleuten zich als zesde voor de strijd om de medailles geplaatst. Opvallend was dat Canada de enige niet-Europese combinatie in de finale was.

Van der Vleuten blijft koel

In de finale gingen na de 34-jarige Van der Vleuten zijn medefinalisten Ben Maher, Max Kühner en Jens Fredricson een keer in de fout, waardoor een medaille binnen was voor de Brabander. Von Eckermann en de Belg Jérôme Guery (zilver) bleven foutloos, waardoor Van der Vleuten het brons pakte.

Harrie Smolders en Jur Vrieling hadden zich niet geplaatst voor de finale. Beiden maakten een springfout en vielen daardoor af.

De Nederlandse springruiters hadden al wel een medaille te pakken. Bij de landenwedstrijd van afgelopen vrijdag won de Nederlandse ploeg met ook Sanne Thijssen op Con Quidam RB zilver.