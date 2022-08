Prima Europese generale voor FC Twente, dat Zerrouki geblesseerd uit ziet vallen

Vier dagen voordat Fiorentina wacht in de laatste voorronde van de Conference League, heeft FC Twente een prima generale repetitie afgewerkt. De ploeg van coach Ron Jans kwam in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard geen moment in problemen: 3-0.

Slechts één - niet onbelangrijk - punt van zorg hield de thuisploeg over aan het duel met de Limburgers: Ramiz Zerrouki, die een knietje in zijn onderrug had gekregen, moest zich halverwege de tweede helft geblesseerd laten vervangen. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade bij de middenvelder is.

Twente meteen dominant

Dat veel Tukkers vermoedelijk al bezig zijn met de grote wedstrijd van komende donderdag, wanneer Twente op bezoek gaat in Florence, was zondag op het veld niet terug te zien. Twente was vanaf het begin dominant en kwam na ruim twintig minuten op voorsprong via Ricky van Wolfswinkel.

Na een prima loopactie en een goede pass van Gijs Smal dook Van Wolfswinkel op voor Fortuna-doelman Yanick van Osch, die hij met een harde knal in het dak van het doel kansloos liet (1-0).