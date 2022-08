Parkeerplekken vol, opnieuw grote drukte aan de Nederlandse kust

Het is opnieuw enorm druk aan de Nederlandse kust. In Scheveningen, Zandvoort en Noordwijk zijn alle parkeerplekken vol, meldt persbureau ANP. In Noordwijk was het al om 10.30 uur niet meer mogelijk te parkeren. "Vandaag opnieuw veel vroege vogels op de Noordwijkse stranden", meldde de gemeente.

In Zandvoort en Scheveningen waren de parkeerplekken rond 14.30 uur vol. De gemeenten roepen op om alleen nog met de fiets of het openbaar vervoer naar het strand te komen.

Zoekgeraakte kinderen

Volgens een woordvoerder van de Reddingsbrigade Nederland zijn er ondanks de drukte geen calamiteiten. Wel is de dienst druk met preventief werk en "klein leed", zoals kleine verwondingen en zoekgeraakte kinderen.

Tijdens patrouilles worden mensen gewaarschuwd niet te ver de zee in te gaan, want vanwege de oostenwind is er een sterkere stroming richting zee. Ook zijn er door de aflandige wind veel kwallen.

Laconiek gereageerd

Ook directeur Bernard Korte van het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties roept zwemmers op voorzichtig te zijn als ze in zee of ander open water verkoeling zoeken. "Mensen zwemmen een hele tijd niet en overschatten zichzelf dan soms. Ze denken: ik zwem wel even naar het midden van het meer, of naar die leuke duikvlonder."

Hij roept de politiek op om meer aandacht te hebben voor de ongeveer vijf verdrinkingsdoden in open water per week in de hete zomermaanden. "Als er elke week vijf doden per week zijn te betreuren door branden, staat het hele land op zijn kop. Ik blijf me verbazen dat er vanuit Den Haag zo laconiek wordt gereageerd op verdrinkingen."

In 2021 kwamen tachtig inwoners van Nederland om het leven door verdrinking, meldde het Centraal Bureau voor Statistiek eind vorige maand. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld in het zwembad, in hun badkuip of in een meer zijn verdronken of die dronken in een gracht vielen. Dat zijn er 27 minder dan in 2020, toen er relatief veel mensen verdronken. De meeste verdrinkingen (73 procent) waren in open water.