Jakobsen wint na supersprint Europese wielertitel in München

Fabio Jakobsen heeft in München de zevende editie van de Europese kampioenschappen voor eliterenners gewonnen. De Nederlandse topsprinter klopte op de finish de Fransman Arnaud Démare en de Belg Tim Merlier.

Danny van Poppel, die net als Jakobsen juichend over de finish kwam, werd vierde.

Met een blik op het parcours was vooraf al min of meer duidelijk dat de zege in de 207,9 lange wedstrijd beslist zou gaan worden in de sprint. De coureurs moesten weliswaar in de openingsfase twee hellingen over, maar de laatste honderd kilometer voerden over goeddeels vlakke wegen.

Zwitserland en Oostenrijk hadden geen sprinters van naam in de ploeg en dus probeerden Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger het met een vlucht vanaf de start. Na 180 kilometer op kop werd het koppel ingerekend.

Nervositeit

Op de vijf plaatselijke ronden van 13,9 kilometer in München nam de nervositeit toe en in het gedrang knalde de Duitse favoriet Pascal Ackermann tegen een dranghek.

Duitsland kon Bauhaus nog uitspelen als troef, maar in de lange, rechte, laatste kilometer waren het vooral de Belgen en de Fransen die de dienst uitmaakten.

Het leek daarna te gaan tussen Démare en Merlier. Merlier werd iets te vroeg afgeleverd en Van Poppel kon daardoor Jakobsen naar Merliers wiel loodsen.

Jakobsen zat prompt in een zetel en hij klaarde de klus met groot vertoon van macht. "Dit was echt wel indrukwekkend ploegenspel", zei Jakobsen. "We werken niet vaak samen, maar alles klopte."