Thiem niet gebukt onder favorietenrol, Medvedev gunt Roeblev geen set

Dominic Thiem - ANP

Dominic Thiem heeft met groot machtsvertoon de halve finales bereikt van de US Open. De Oostenrijker wordt gezien als de grote favoriet voor de eindzege, nu hij geen last heeft van Novak Djokovic (gediskwalificeerd), Roger Federer en Rafael Nadal (beiden afwezig in New York). Thiem liet het talent Alex de Minaur (Aus, 21) kansloos (6-1, 6-2, 6-4) en is daardoor de eerste Oostenrijker ooit die op Flushing Meadows de laatste vier heeft gehaald. Het uitstekende loopvermogen van de 21-jarige Australiër bleek bij lange niet voldoende om de enorme en precieze vuurkracht van Thiem (2) te weerstaan. De Oostenrijker, al vier keer verliezend grandslamfinalist, sloeg 43 winners en benutte zeven van veertien breakpoints. Halve finale In de halve finale stuit de 27-jarige Thiem op Daniil Medvedev, die hij in de eerste twee van hun drie eerdere ontmoetingen de baas was.

Daniil Medvedev schreeuwt het uit - EPA

Nummer vijf van de wereld Medvedev versloeg in een Russisch onderonsje Andrej Roeblev met 7-6 (6), 6-3, 7-6 (5). Medvedev, die vorig jaar in de finale verloor van Nadal, stond in dit toernooi nog geen set af. Roeblev stond voor de tweede keer in de kwartfinales van een grandslamtoernooi. Ook in 2017 waren die in New York het eindstation. In het gelijkopgaande duel tussen twee sterk serverende baselinespelers, werd slechts één breakpoint genoteerd en was het ook maar één keer deuce.

Andrej Roeblev - EPA