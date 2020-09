Medvedev gunt Roeblev geen set en schaart zich bij laatste vier US Open

Daniil Medvedev heeft op de US Open ten koste van Andrej Roeblev voor de tweede keer de halve finales bereikt. De nummer vijf van de wereld klopte in een Russische tweestrijd de mondiale nummer veertien met 7-6 (5), 6-3,7-6 (5).

Medevedev, die vorig jaar in de finale verloor van de dit jaar ontbrekende Spanjaard Rafael Nadal, stond in dit toernooi nog geen set af. Roeblev stond voor de tweede keer in de kwartfinales van een grandslamtoernooi.

Ook in 2017 waren die in New York het eindstation. In het gelijkopgaande duel tussen twee sterk serverende baselinespelers, werd slechts één breakpoint genoteerd en was het ook maar één keer deuce.