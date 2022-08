Vos heeft Scandinavisch kwartet, maar de eindzege is voor Ludwig

Marianne Vos heeft de slotrit in de Ronde van Scandinavië gewonnen. Het was alweer haar vierde overwinning in zes ritten, maar de eindoverwinning was voor Cecilie Ludwig. De Deense had in de vijfde rit de leiding van Vos overgenomen.

De finale van de etappe van het Noorse Lillestrom naar Halden over 154,3 kilometer was erg onrustig. Nadat Anouska Koster de ontsnapte Jeanne Korevaar op acht kilometer van de meet had bijgehaald, ging ze er zelf vandoor. Achter haar mislukte vervolgens de ene na de andere demarrage uit het peloton.

Koster kon de finish al ruiken, toen ze nog net door het peloton werd gegrepen. Er viel gelukkig toch wat te juichen voor haar, want Jumbo-Visma-teamgenote Vos was de snelste in de sprint.