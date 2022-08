NEC verslaat FC Volendam bij rentree Cillessen onder de lat: 1-4

Voor het eerst in dertien jaar was het Kras Stadion in Volendam weer het decor van een eredivisiewedstrijd, maar helaas voor de thuisclub ging die wel verloren. FC Volendam ging met 1-4 onderuit tegen NEC, waar Jasper Cillessen het hele duel onder de lat stond.

De 33-jarige doelman keerde afgelopen week terug naar NEC, waar hij van 2001 tot en met 2011 al had gespeeld - waarvan één seizoen op het hoogste niveau. Hij wil na een droge periode bij Valencia speelminuten maken, ook met het oog op het WK eind dit jaar met het Nederlands elftal.

"Als je wint, is het altijd leuk", reageerde de keeper na afloop lachend op de vraag of hij een leuke middag had gehad. "Door de punten dan, want persoonlijk moet het beter, maar ik ben ook nog even zoekende."

Cillessen doelde daarmee onder meer op zijn eerste doelpunt dat hij moest incasseren, na tien minuten. Hij werd gepasseerd door Daryl van Mieghem, die met een goede aanname en koele afronding een mooie pass van Benaissa Benamar bekroonde (1-0).